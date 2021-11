L‘Inter prova a rimettersi in corsa qualificazione in Champions. C’è da battere lo Sheriff Tiraspol in Moldavia.

Lo Sheriff dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Bruno Souza unico terminale offensivo.

In casa Inter, solito 3-5-2, Darmian favorito su Dumfries a destra, Perisic su Dimarco a sinistra. In attacco Lautaro-Dzeko.

Queste le probabili formazioni:

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. All. Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Foto: Twitter Inter