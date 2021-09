Le ultimissime sulle probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Inter

Domani torna la Champions, con l’Inter che sarà la prima delle quattro italiane presenti a scendere in campo. Alle 18:45 la squadra di Simone Inzaghi affronterà a Kiev lo Shakhtar di De Zerbi in uno scontro che può essere già decisivo in ottica qualificazione. Nella formazione nerazzurra potrebbero esserci due novità importanti rispetto all’undici sceso in campo sabato contro l’Atalanta: Vecino al posto di Calhanoglu e Dumfries per Damian. Davanti confermata la coppia Dzeko-Lautaro, con Correa che ha recuperato e che andrà in panchina. Gli ucraini, che arrivano da tre vittorie consecutive (compresa la vittoria della Supercoppa nazionale), scenderanno in campo con gli stessi undici delle ultime settimane. Ecco le probabili formazioni del match:

Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All. De Zerbi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

FOTO: Twitter Inter