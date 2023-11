Le ultimissime sulle probabili formazioni di Servette-Roma

La Roma giocherà in casa del Servette per cercare punti importanti per chiudere il girone di Europa League al primo posto. Mourinho sceglie la formazione tipo per la gara in Svizzera.

Per gli svizzeri, possibile 4-4-2, con l’attacco affidato a Guillemenot e Crivelli.

Per la Roma probabile 3-5-2, Svilar in porta. In difesa ancora out Smalling, oltre ovviamente a Kumbulla: scelte obbligate, dunque, con Mancini, Llorente e Ndicka a comporre il terzetto. Sugli esterni ci saranno Celik ed El Shaarawy. In mezzo riposa Pellegrini, tornato contro l’Udinese. In attacco la coppia Dybala-Lukaku.

SERVETTE: (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. Allenatore: René Weiler.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho

Foto: sito Roma