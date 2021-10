Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Venezia

Gara delicata quella tra Sassuolo e Venezia, con le due squadre alla ricerca di continuità per allontanarsi dalla zona calda di classifica.

In casa emiliana, Dionisi ha annunciato l’assenza di Boga, mentre recuperano Traoré e Ayhan. Confermato Scamacca dopo la doppietta al Genoa, sulla trequarti Raspadori, Berardi e Djuricic.

In casa Venezia moltissime assenze. Johnsen tornerà dopo la sosta di novembre, out anche Aramu per febbre. Spazio quindi a Okereke e Kiyine accanto a Henry nel tridente. Confermato Ampadu a centrocampo, Romero esordirà in porta.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

VENEZIA (4-4-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnogoj, Busio, Ampadu, Kiyine; Okereke, Henry. Allenatore: Zanetti.

