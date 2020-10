Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Archiviate le gare europee, domani torna la Serie A con l’anticipo di Sassuolo-Torino in programma al Mapei Stadium alle ore 20:45. I neroverdi di De Zerbi scenderanno in campo con il solito modulo con Berardi, Traoré e Djuricic alle spalle di Caputo con Defrel che punta a recuperare una maglia da titolare. Obiang e Locatelli sulla mediana, mentre saranno Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos davanti a Consigli. Sarà Bonazzoli–Belotti la coppia di attacco per Giampaolo con Gojak sulla trequarti. Mentre Segre, Rincon, Linetty agiranno sulla mediana dei granata davanti a Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez che saranno a difesa di Sirigu.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Segre, Rincon, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

Foto: twitter Torino