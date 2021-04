Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Promette gol e spettacolo la gara tra Sassuolo e Roma. Una sfida che mette in palio punti pesanti per l’Europa.

In casa Sassuolo tantissime assenze: out in 9: oltre i lungodegenti Filippo Romagna e Mehdi Bourabia, sono fuori gli infortunati Caputo, Berardi, Defrel, Kaan Ayhan positivo al Covid, e non convocati Muldur, Locatelli e Ferrari per precauzione. Ci sono i giovani della Primavera Matteo Saccani e Piccinini, i centrocampisti Ghion e Mercati e l’attaccante Karamoko.

In casa Roma sono assenti Ibanez, Kumbulla e Villar; tornano invece Peres e Veretout. che partirà comunque dalla panchina. Presente anche Cristante, mentre è ancora out Smalling.

Mayoral favorito su Dzeko per una maglia da titolare, alle sue spalle Pedro e Perez.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Djuricic, Traorè, Boga; Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.

Foto: Sito Sassuolo