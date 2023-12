Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Alle 18 domani, il Sassuolo ospita la Roma, al Mapei Stadium.

In casa neroverde, 4-2-3-1 per Dionisi. Thorsvedt, Bajrami o Castillejo si giocano una maglia in 3, con il primo favorito. In difesa gioca dall’inizio Ferrari (preferito a Ruan) e l’ex Vina, schierato al posto dell’infortunato Viti.

In casa Roma, per Mourinho 3-5-2, davanti gioca ancora la coppia Dybala-Lukaku. Pellegrini torna dall’inizio a centrocampo, reparto dove si rivede Cristante schierato da difensore in Svizzera. Zalewski favorito su Spinazzola a sinistra. A destra ci sarà Karsdorp. Difesa consueta, viste le assenze.



Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Foto: twitter Sassuolo