Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Alle 18.30 domani, altro recupero di Serie A, con Sassuolo-Napoli in campo. Esordio per Bigica sulla panchina emiliana, chiamato a risollevare i neroverdi, scivolati quasi in zona retroicessione.

In casa Sassuolo, Bigica dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In difesa possibile debutto dal 1′ per Kumbulla. Thorstvedt e Matheus Henrique favoriti in mezzo al campo. Volpato-Bajrami-Laurientè agiranno alle spalle di Pinamonti. Ancora out Berardi.

Per il Napoli, c’è il ritorno del capitano Di Lorenzo, dopo la squalifica scontata contro il Cagliari. Dubbio in difesa tra Ostigard e Natan per affiancare Rrahmani, ma il primo parte favorito. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka. Cajuste out per un risentimento muscolare. Tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Foto: sito Sassuolo