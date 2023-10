Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Monza

Stasera alle 18.30 Sassuolo e Monza scendono in campo per la settima giornata di Serie A. Verso la conferma per Dionisi il 4-2-3-1 con Berardi, Bajrami e Lauriente alle spalle di Pinamonti. Dopo il pareggio casalingo con il Bologna, il Monza conferma il tridente offensivo composto da Colpani, Mota e Colombo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, M. Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli; Colpani, Mota; Colombo.

All. Palladino