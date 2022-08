Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Domani alle 18.30 Sassuolo e Milan apriranno la quarta giornata di Serie A. Partiamo dai padroni di casa. Previsto un po’ di turnover per Dionisi a 72 ore dalla gara pareggiata con lo Spezia. Ci sarà il solito Consigli tra i pali. Toljan e Rogerio sulle fasce, mentre al centro della difesa Ayhan dovrebbe rimpiazzare Erlic. Thorstvedt potrebbe prendere il posto di Matheus Henrique, mentre viaggiano verso la conferma Frattesi e Maxime Lopez. In attacco Berardi e Kyriakopoulos con Pinamonti. Spazio al turnover anche per mister Pioli in vista del derby e dell’esordio in Champions League. Previsto riposo per Calabria, ci sarà Florenzi sull’out di destra. A completare la difesa ci saranno Kjaer, in vantaggio su Kalulu, e gli insostituibili Tomori e Theo Hernandez. Potrebbe arrivare l’esordio dal 1′ di Pobega al fianco di Bennacer. Out Origi e Rebic, sarà ancora Giroud a guidare l’attacco rossonero supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

Sassuolo(4-3-3): Consigli; Rogerio, Ayhan, Ferrari, Toljan; Thosrstvedt, Maxime Lopez, Frattesi; Kyriakopoulos, Pinamonti, Berardi. All. Dionisi

Milan(4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Florenzi; Bennacer, Pobega; Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan