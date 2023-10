Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Sassuolo e Lazio per la nona giornata di Serie A. Sarri dovrebbe recuperare Provedel per la sfida del Mapei Stadium. In difesa Casale è in vantaggio su Patric per un posto dal 1′ al fianco di Romagnoli. A centrocampo ancora fiducia a Guendouzi e Rovella, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Castellanos con Immobile non ancora al meglio. Il Sassuolo dovrà fare a meno di Matheus Henrique, Obiang e Viti. Recuperano, invece, Bahrami e Vina e si candidano per una maglia dal 1′. Confermato Pinamonti al centro dell’attacco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio