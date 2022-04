Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

In casa Sassuolo, non dovrebbe farcela Toljan, uscito a Cagliari per problemi alla spalla: favorito sulla destra Muldur. In attacco Berardi, Raspadori e Traoré alle spalle di Scamacca.

In casa Juve diverse defezioni: quella dell’ultim’ora è di Cuadrado, non convocato. De Sciglio in vantaggio su Danilo in basso a destra. Bianconeri che dovrebbero mettersi a specchio del Sassuolo, con un 4-2-3-1, con Bernardeschi, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic.