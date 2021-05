Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

La Juve rincorre la Champions, il Sassuolo l’Europa.

Sfida interessante e decisiva al Mapei Stadium, dove c’è in gioco tanto futuro.

Rispetto alla partita con il Genoa, De Zerbi in difesa dovrebbe schierare dall’inizio Kyriakopoulos e Muldur (in vantaggio su Toljan). Spazio anche a Obiang (in ballottaggio con Lopez) e Boga. Come centravanti può essere confermato Raspadori.