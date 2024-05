Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Sassuolo e Inter per la trentacinquesima giornata di Serie A. Inzaghi potrebbe fare un po’ di turnover: in porta c’è Audero. A centrocampo spazio a Dumfries sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Carlos Augusto (Dimarco ha recuperato dall’affaticamento al polpaccio, ma dovrebbe partire dalla panchina). In attacco possibile chance per Sanchez (favorito su Arnautovic) accanto a Lautaro. Ballardini si gioca le ultime chance salvezza col ritorno di Laurientè dalla squalifica

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

