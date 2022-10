Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Inter

Domani alle 15 al Mapei Stadium, Sassuolo e Inter apriranno la nona giornata di Serie A. Mister Alessio Dionisi dovrà fare ancora a meno di Domenico Berardi. Ma per il tecnico dei neroverdi sono pochi i dubbi in vista della sfida contro i nerazzurri. Consigli tra i pali, difesa a quattro composta da Toljan, Eric, Ferrari e Rogerio. A centrocampo confermato il tridente composto da Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt. L’unico dubbio per Dionisi riguarda il tridente offensivo: Ceide parte favorito su D’Andrea e Kyriakopoulos. Se gioca quest’ultimo, Laurientè verrà spostato a destra. In casa Inter, invece, si vedrà il solito 3-5-2 di Simone Inzaghi. Tornerà Handanovic tra i pali, in difesa Acerbi sembra essere in pole su De Vrij, mentre non ci sono dubbi su Bastoni e Skriniar. A destra Darmian lascia spazio a Dumfries. Potrebbe tornare Asllani in cabina di regia, con Calhanoglu che tornerebbe a fare la mezzala insieme a Barella. Ancora out Correa e Lukaku, spazio a Dzeko e Lautaro.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Foto: sito ufficiale Inter