Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

La Fiorentina vuole continuare a sognare il quarto posto, nella trasferta in casa del Sassuolo, che cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

In casa emiliana, tornano Boloca ed Erlic. In avanti nessun problema per Berardi, uscito al 70’ a San Siro in Coppa Italia, ma recuperato per la Fiorentina e titolare insieme a Thorstvedt e Laurienté nel terzetto alle spalle di Pinamonti.

In casa Fiorentina, emergenza in attacco per Italiano, che può contare come esterni offensivi solo su Ikone e Brekalo che con Bonaventura agiranno alle spalle di Beltran, favorito su Nzola. In mediana il tandem di successo Arthur-Duncan. In difesa, Kayode e Biraghi, favorito su Parisi, con la coppia di centrali composta da Milenkovic e Martinez Quarta.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

Foto: twitter Sassuolo