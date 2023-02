Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Sassuolo e Atalanta per la ventunesima giornata di Serie A. I padroni di casa cercheranno di dare continuità alla vittoria di San Siro. Pochi dubbi per Dionisi, in mediana si potrebbe rivedere M. Lopez, ma se non dovesse farcela il regista francese pronto Obiang. Ancora assente Pinamonti, sarà Defrel a guidare l’attacco neroverde. Gasperini, invece, ripartirà da Musso tra i pali, con Toloi-Djimsiti-Scalvini a completare il reparto difensivo. Confermati Maehle e Hateboer sulle fasce, De Roon e Koopmeiners in mediana. Pochi dubbi davanti: Lookman e Boga dietro le spalle di Hojlund.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini

Foto: Twitter Atalanta