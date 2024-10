Le ultimissime sulle probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina

La Fiorentina domani va in Svizzera, in casa del San Gallo, per la seconda giornata della Conference League.

In casa San Gallo, almeno un paio di dubbi per il tecnico Maaßen, che dopo il 2-6 con il Cercle Brugge dovrà necessariamente conquistare punti. Da valutare le condizioni di Okoroji e Akolo. Possibile 4-3-1-2 per gli elvetici.

In casa Fiorentina, ampio turnover anche con prospettiva scontro diretto con la Roma in campionato. Tra i pali si rivede Terracciano, spazio anche a Kayode, Ikone e Sottil. Dei titolari possibile tour de force per Adli che però è in un buon momento.

Queste le probabili formazioni:

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Yannick; Görtler, Quintillà, Stevanovic; Toma; Mambimbi, Geubbels. All. Maaßen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martínez Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Adli; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouame. All. Palladino

Foto: sito Fiorentina