Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Verona

Domani alle 15.00 al Ferraris si affrontano Sampdoria ed Hellas Verona, gara valida per la 31a giornata di Serie A 2020-21.

Ranieri ha dei dubbi sulle condizioni di Tonelli e Quagliarella che svolgono lavoro personalizzato ma dovrebbero recuperare.

Per Juric Cetin è tornato in gruppo, mentre sono ancora out Vieira e Benassi (ancora solo terapie per quest’ultimo). In difesa Magnani è favorito su Lovato per un posto, così come Lazovic su Dimarco sulla fascia.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

All. Ranieri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

All. Juric.

Foto: sito Comune di Genova