Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Spezia

A Marassi domani sera si disputerà Sampdoria-Spezia, match valido per la nona giornata di Serie A. I blucerchiati dovranno fare a meno di Thorsby (squalificato) e di Damsgaard infortunato. Il tecnico D’Aversa è alle prese con dubbio di formazione per la mediana che riguarderebbe la presenza di uno tra Ekdal e Askildsen. Sulla trequarti in pole Gabbiadini su Verre per una maglia da titolare alle spalle della coppia Quagliarella-Caputo. Per quanto riguarda lo Spezia in attacco Gyasi è l’unico sicuro per un posto da titolare. Scalpita Manaj, in ballottaggio con Nzola. Ecco le probabili formazioni del match:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal; Gabbiadini; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, Antiste, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta.

FOTO: Twitter Sampdoria