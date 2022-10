Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Roma

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Sampdoria e Roma per la decima giornata di Serie A. Assenze in difesa per Dejan Stankovic. Il tecnico blucerchiato dovrà fare a meno di Murillo fino alla ripresa del campionato per una lesione al bicipite femorale. Scelte obbligate al centro per il match contro la Roma con Ferrari al fianco di Colley mentre Bereszynski e Augello. In cabina di regia dovrebbe essere confermato Vieira, il vantaggio sull’ex Villar, con Rincon al suo fianco mentre in attacco restano i dubbi maggiori. Possibile una linea a tre composta da uno fra Leris e Gabbiadini, Sabiri e Djuricic con Caputo al centro dell’attacco. Mourinho, invece, ripartirà dalle certezze della difesa con Rui Patricio in porta, davanti a lui il tridente Smalling-Mancini-Ibanez. In mediana ci saranno Matic e Cristante, con Zalewski e Spinazzola sugli esterni. Tornerà Zaniolo sulla trequarti insieme a Pellegrini dietro le spalle di Abraham.

Sampdoria(4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira, Rincon; Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Roma(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo, Abraham

