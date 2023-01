Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Sampdoria e Napoli. Squalificato Amione, Colley e Murillo dovrebbero farcela ma non sono al 100% e Stankovic è a corto di difensori. A centrocampo torna Djuricic che ha scontato il turno di squalifica. L’ex Sassuolo sarà con tutta probabilità titolare. A rischiare il posto è Verre anche se non possiamo totalmente escludere un 3-5-1-1 o un 3-4-2-1 un po’ più coperto visto l’avversario. Nessun dubbio davanti: a guidare l’attacco ci sarà Manolo Gabbiadini. Quanto al Napoli, potrebbero esserci diverse novità rispetto alla formazione titolare vista a San Siro. In difesa Mario Rui si candida a sinistra, mentre al centro possibile maglia per Juan Jesus. A centrocampo, invece, Ndombele ed Elmas sono i favoriti per una maglia dal primo minuto. In attacco ci sono due forti candidature che a San Siro erano subentrate: Lozano per Politano e soprattutto Raspadori per Kvaratskhelia.

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Murillo, Nuytinck, Colley; Murru, Vieira, Rincon, Leris, Augello; Djuricic; Gabbiadini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Foto: Twitter Napoli