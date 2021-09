Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

Il Napoli vuole riprendersi la vetta solitaria in classifica. C’è da superare però la Sampdoria a Marassi, dove anche l’Inter ha impattato.

Dopo la brillante vittoria di Empoli, D’Aversa perde Thorsby in mezzo al campo. Askildsen favorito su Ekdal per sostituirlo. Out anche Verre e Ihattaren. In attacco ancora spazio a Caputo e Quagliarella.

In casa Napoli, Spalletti potrebbe ruotare un po’ i giocatori visti i molti impegni ravvicinati: cercano posto dal 1’ Manolas, Zielinski e Lozano. A Udine si è rivisto Meret in panchina, ma dovrebbe giocare ancora Ospina.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

