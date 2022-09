Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Milan

A chiudere il sabato degli anticipi della 6a giornata, c’è la gara tra Sampdoria e Milan al Ferraris, dove i blucerchiati hanno già fermato Juve e Lazio.

Samp alla ricerca della prima vittoria, contro un Milan lanciato dal derby.

In casa blucerchiata, Giampaolo pensa a un assetto iper-offensivo, con Gabbiadini, Djuricic, Sabiri e Caputo insieme dal 1′. Pioli cambia qualcosa: Pobega, Origi e Kjaer titolari. Diaz in ballottaggio con De Ketelaere con il belga che però è in vantaggio.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Vieira (Villar); Gabbiadini, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.

Foto: sito comune di Genova