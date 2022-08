Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Sampdoria e Lazio per la quarta giornata di Serie A. Marco Giampaolo dovrebbe schierare nuovamente in difesa Bereszynski a destra con Augello a sinistra e la coppia centrale formata da Ferrari e Colley. In mezzo al campo ritorna Vieira insieme a Rincon. Verre, Sabiri e Djuricic agirano alle spalle di Caputo. Dopo il gol all’Inter si è fermato, di nuovo, Pedro. Lo spagnolo domenica in allenamento ha subito un infortunio alla caviglia sinistra ed è in dubbio per la trasferta di Genova mercoledì sera: confermato quindi il tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Potrebbe tornare dal 1′ Luis Alberto, insieme a Cataldi e Milinkovic-Savic. In difesa solo conferme: Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel.

Sampdoria(4-2-3-1): Audero; Berszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira, Rincon; Verre, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio