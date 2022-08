Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

Giampaolo riavrà a disposizione Leverbe, per il resto formazione simile a quella della prima giornata, con un 4-1-4-1, con Caputo unico terminale offensivo.

In casa Juve, diverse le defezioni. Allegri potrebbe schierare un 4-3-3, con Gatti potrebbe esordire dal 1′ al posto di Bonucci, ma c’è il ballottaggio con Rugani. In mediana, McKennie, Rabiot e Locatelli, in attacco, out Di Maria, Cuadrado e Kostic ai lati di Vlahovic.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo. JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.