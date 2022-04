Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

In casa Samp, Giampaolo non avrà Rincon nel derby. Vieira favorito per affiancare Thorsby in mezzo al campo. Si va verso un 4-4-1-1 o 4-5-1, dipende dalla posizione di Sensi, che dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Caputo, unico terminale offensivo, visto anche le tante assenze in attacco per i blucerchiati.

In casa Genoa, Blessin ha lasciato a casa Maksimovic, al suo posto in difesa Bani che affiancherà Ostigard. Si va verso un 4-2-3-1, con Ekuban, Amiri e Portanova alle spalle di Destro.