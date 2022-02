Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salisburgo-Bayern Monaco

Non solo Inter-Liverpool nella serata di oggi. In Austria, infatti, il Bayern Monaco sarà ospite del Salisburgo per una sfida che sulla carta sembra già scritta, ma che invece può regalare qualche sorpresa. Tutti disponibili e solito schieramento per la squadra guidata da Jaissle, mentre Nagelsmann deve fare i conti con le assenze di Neuer, Davies, Goretzka e Musiala. Di seguito le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-3-1-2): Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Okafor, Adeyemi. All. Jaissle

BAYERN MONACO (3-4-3): Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann

Foto: Twitter Bayern