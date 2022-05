Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Venezia

In campo quest’oggi alle 18:00 Salernitana-Venezia, una sfida cruciale per entrambe, chiamate a fare punti per non abbandonare la possibilità salvezza. Senza un risultato positivo, i lagunari probabilmente vedrebbero dissolvere le residue speranze, mentre i campani vedono a pochi passi la possibilità di scalvare il Cagliari. Nicola potrebbe cambiare poco rispetto alle ultime uscite, mentre nel Venezia di Soncin potrebbe esserci ancora Vacca a gestire le redini della manovra a centrocampo. Ecco le probabili formazioni.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Ebuehi, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. All. Soncin

Foto: sito ufficiale Salernitana