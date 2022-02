Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Spezia

Alle 20.45, all’Arechi, si sfideranno per chiudere la 24a giornata di Serie A, Salernitana e Spezia.

Una gara delicatissima, con i campani chiamati al successo per provare a riaprire il discorso salvezza, visto i successi di Sampdoria e Cagliari.

In casa granata, assenti Veseli, Mamadou Coulibaly, Schiavone e Ruggeri. Difesa quasi completamente inedita con Sepe in porta, Mazzocchi sulla destra e la coppia di centrali Fazio-Dragusin, a sinistra invece rientra Ranieri dopo la giornata di squalifica. A centrocampo potrebbe agire la “vecchia guardia” composta da Obi, Kastanos e Lassana Coulibaly mentre a supporto di Djuric (in vantaggio sugli altri attaccanti) ci saranno Verdi e Ribery. Perotti partirà dalla panchina.

Per quanto riguarda lo Spezia, i liguri sono in grande forma, reduci da tre vittorie consecutive fuori casa: Thiago Motta dovrà fare a meno dell’infortunato Bastoni mentre potrebbe essere impiegato Erlic. A centrocampo potrebbe esserci la la coppia di mediani formata da Sala e Kiwior, più il rientrante Maggiore che dovrebbe prendere il posto di Kovalenko sulla trequarti. Gyasi e Verde completano il reparto alle spalle di Manaj, favorito su Nzola.

Queste le probabili formazioni: