Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Roma

La giornata di campionato si chiude con la sfida tra Salernitana e Roma all’Arechi nel Monday Night.

In casa Salernitana, Pippo Inzaghi è intenzionato a confermare la difesa a 4, con Zanoli e Bradaric che saranno i terzini, Gyomber e Lovato in mezzo. In mezzo al campo l’unico che sembra certo di una maglia da titolare è Maggiore, oltre a Kastanos che, però, potrebbe anche essere avanzato sulla linea dei trequartisti con Martegani a prendere il suo posto. In attacco sarà Simy il riferimento.

Per la Roma, Rui Patricio confermato in porta. In difesa torna Mancini, a sinistra dovrebbe toccare a Kristensen al posto di Spinazzola infortunato. Rientra dalla squalifica anche Cristante, che andrà a completare un terzetto tutto italiano con Pellegrini e Bove. In avanti Dybala ed El Shaarawy daranno supporto a Lukaku

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Lovato, Bradaric; Maggiore, Legowski, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: twitter Salernitana