Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Milan

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Salernitana e Milan per la diciassettesima giornata di Serie A. Pioli ha annunciato il ritorno tra i titolari di Bennacer dopo 226 giorni (era la semifinale di Champions contro l’Inter). Con lui a centrocampo c’è Reijnders. In difesa gioca Kjaer dal 1′ con Calabria che riprende il suo posto a destra dopo la squalifica. Pippo Inzaghi deve rinunciare a Maggiore squalificato. Davanti Dia coadiuvato da Tchaouna e Candreva.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Legowski, Bohinen; Tchaouna, Candreva; Dia. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli

Foto: Twitter Milan