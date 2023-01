Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Milan

Domani torna la Serie A! E ad aprire la sedicesima giornata sarà la sfida delle 12.30 all’Arechi tra Salernitana e Milan. Guardiamo ora le probabili formazioni. Tra i pali ci sarà subito il debutto di Ochoa. Problema sugli esterni per Nicola: Candreva è squalificato, Mazzocchi è out per infortunio. Al loro posto dovrebbe toccare a Sambia e Bradaric. In attacco Piatek è favorito come partner di Dia, non al meglio ma pronto a stringere i denti. I rossoneri, invece, dovranno fare a meno ancora di Mike Maignan, al suo posto ci sarà Tatarusanu. Tornano titolari Calabria e Saelemaekers, assenti dopo la gara di Empoli dell’1 ottobre. Dopo l’infortunio di Rebic, potrebbe essere chiamato agli straordinari Olivier Giroud. Ballottaggio alle sue spalle con Brahim Diaz in vantaggio su De Ketelaere.

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Bohinen, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Foto: Twitter Milan