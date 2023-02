Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Lazio

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Salernitana e Lazio per la ventitreesima giornata di Serie A. Sarà la prima volta per Paulo Sousa all’Arechi, il tecnico portoghese deve risollevare la squadra granata dopo il periodo negativo che ha portato l’esonero di Davide Nicola. Sousa potrebbe ripartire dal 4-3-3, con Ochoa in vantaggio su Sepe ma è ancora tutto aperto. Non ci saranno Troost-Ekong e Mazzocchi, la difesa dovrebbe essere composta da Sambia e Bradaric sulle fasce, con Bronn e Pirola al centro. Linea mediana composta da Coulibaly, Bohinen e Vilhena. Mentre il tridente sarà composto dall’ex di turno Antonio Candreva, Krzysztof Piatek e da Federico Bonazzoli, impiegato dal primo minuto al posto dell’acciaccato Boulaye Dia. Sarri, invece, dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, al suo posto Patric in coppia con Casale, con Marusic e Hysaj a completare la difesa a quattro a protezione di Provedel. A centrocampo, probabile la conferma di Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic–Savic. Squalificato Zaccagni, ci saranno Felipe Anderson e Pedro (qualora dovesse riuscire a recuperare) ad assistere Immobile.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Bronn, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Piatek, Bonazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Foto: Twitter Lazio