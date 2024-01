Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Salernitana e Juventus per la diciannovesima giornata di Serie A. Inzaghi ne cambia sette rispetto alla formazione scesa in campo giovedì all’Allianz Stadium. In difesa Daniliuc favorito nel ballottaggio con Bronn. Tornano Gyomber e Fazio dal 1′, così come Bradaric. Candreva agirà sulla trequarti con Tchaouna alle spalle di Simy. Allegri perde Federico Chiesa alla vigilia della sfida contro la Salernitana per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro: al suo posto con Vlahovic ci sarà Yildiz. Out anche Locatelli per squalifica e Cambiaso per un’influenza: pronti Nicolussi Caviglia e Weah.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore; Tchaouna, Candreva; Simy. All.: F. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All.: Allegri

Foto: Twitter Juventus