Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Salernitana e Juventus per la ventunesima giornata di Serie A. Davide Nicola conferma in porta il messicano Ochoa, protetto da una difesa a quattro con Sambia, Troost-Ekon, Bronn e Bradaric. A centrocampo spazio all’ex Nicolussi Caviglia con Coulibaly e Vilhena, mentre Candreva e Dia agiranno sulle fasce. In attacco unica punta Piatek. Allegri, inveee, dovrà ancora fare a meno di Bonucci, Paredes e Pogba. Gatti preferito ad Alex Sandro, sarà titolare insieme a Bremer e Danilo. A centrocampo ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot in mediana con Cuadrado e Kostic sulle fasce. Davanti dovrebbe partire Vlahovic dal 1′ a discapito di Kean, con Di Maria alle sue spalle.

SALERNITANA (4-5-1): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Dia; Piatek. All: Nicola

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All: Allegri

Foto: Twitter Juventus