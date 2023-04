Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Inter

Domani alle 17.00 la sfida tra Salernitana-Inter aprirà la ventinovesima giornata di Serie A. Paulo Sousa dovrà fare ancora a meno di Mazzocchi, al suo posto ci sarà Sambia. Fra gli assenti torna anche Fazio che era pronto per rientrare fra i titolari: conferma per Pirola. sulla destra mentre a centrocampo sembra scontata la titolarità di Coulibaly e Vilhena. Candreva agirà qualche metro più avanti con Dia che dovrebbe affiancarlo con Piatek prima punta. Ancora da definire il ritorno in campo di Skriniar, la difesa nerazzurra rispetto a quella vista contro la Juventus dovrebbe avere De Vrji titolare al posto di D’Ambrosio. Migliora Calhanoglu ma a Salerno non ci sarà ancora. Sulla sinistra ballottaggio tra Dimarco e Gosens. Anche in attacco spazio ai ballottaggi con Lautaro Martinez che potrebbe anche iniziare dalla panchina con Dzeko dal 1′ al fianco di Lukaku.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mhkitharyan, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi