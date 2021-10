Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Empoli

La prima gara delle 15.00 del sabato vede in campo all’Arechi, la sfida salvezza tra Salernitana ed Empoli.

Esordio sulla panchina campana per Colantuono che sostituisce Castori. Dubbi di modulo e di formazione per il tecnico a causa delle assenze e delle non perfette condizioni di Strandberg ed Obi. Probabile 3-4-1-2, con Ribery alle spalle di Simy e Gondo.

In casa Empoli, Ricci pronto a riprendere il posto in regia, Tonelli confermato nel pacchetto difensivo. In avanti Pinamonti con Di Francesco e Bejrami alle loro spalle.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya, Gagliolo, Ranieri; Zortea, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Ribery; Simy, Gondo. Allenatore: Colantuono.

EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.