Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Cagliari

La madre di tutte le partite come è stata definita sia a Salerno che a Cagliari. All’Arechi ci si gioca la permanenza in Serie A tra i campani e i sardi, con i granata che sono ora un punto avanti al Cagliari, che ha avuto uno scossone in panchina in settimana.

In casa Salernitana, recuperato il portiere Sepe, Davide on cambierà la difesa. Possibili novità negli altri reparti. Tra i convocati ritorna Ribery che partirà dalla panchina. Nel 3-5-2, attacco con Verdi e Djuric.

In casa Cagliari, esordio in panchina per Agostini, chiamato a risollevare l’ambiente. Agostini perde Nandez per un problema muscolare, l’uruguaiano ha recuperato solo di recente dalla lesione al legamento collaterale del ginocchio destro e verrà valutato fino all’ultimo. Anche i sardi con un 3-5-2, con Joao Pedro e Pavoletti.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Djuric, Verdi. Allenatore: Nicola.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Ceppitelli; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis (Dalbert); Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini.