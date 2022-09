Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Juventus e Salernitana all’Allianz Stadium per la sesta giornata di Serie A. Allegri dovrà fare a meno di Pogba, Chiesa, Di Maria, Szczesny e l’ultimo arrivato in infermeria per affaticamento Locatelli. Spazio a Perin tra i pali con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni, Bonucci confermato in zona centrale con uno fra Rugani e Gatti al suo fianco, con il secondo in vantaggio. Possibile chance per Fagioli dal 1′, mentre non ci sono dubbi sulla titolarità di Paredes. Miretti si gioca una maglia con Rabiot e McKennie. In attacco confermati Kostic e Vlahovic con Kean in vantaggio su Milik. Nicola si presenterà con il solito 3-5-2. Verso la conferma Bronn e Fazio, Daniliuc in vantaggio su Gyomber. In mediana toccherà ancora a Maggiore ad agire da regista mentre Lassana Coulibaly e Vilhena saranno le mezz’ali. Sulla destra stringerà i denti Candreva, mentre sulla sinistra inamovibile Mazzocchi. Intoccabile Dia in stato di grazia, Piatek e Bonazzoli si giocano una maglia dal 1′ (con il Pistolero in vantaggio).

Juventus(4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kean, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Salernitana (3-5-2): Sepe, Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

Allenatore: Davide Nicola.

