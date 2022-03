Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Vitesse

La Roma ospita il Vitesse per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata, vittoria dei giallorossi per 1-0.

In casa Roma, 3-4-1-2 con certamente Rui Patricio tra i pali, il numero 1 è stato decisivo all’andata con le sue parate. Nel terzetto difensivo giocheranno Ibanez, Smalling e Kumbulla, vista l’assenza per squalifica di Mancini. A centrocampo, sulla fascia destra sembra certo di un posto Karsdorp. A sinistra, invece, è aperto il ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski. con il primo in vantaggio sul secondo. In mezzo, pronti Cristante e il rientrante Mkhitaryan. In avanti, capitan Pellegrini agirà alle spalle di Zaniolo e Abraham.

In casa olandese, consueto 3-5-2. In porta agirà Houwen, in difesa ci saranno Doekhi, Bazoer, Rasmussen, assente per squalifica Oroz. Sulle fasce, pronti Dasa e Wittek. In attacco, nessun dubbio: ci saranno Grbic e Openda.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.



VITESSE (3-5-2): Houwen; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Buitink, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.

Foto: Twitter Roma