Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Verona

La prima Roma di De Rossi aprirà diomani alle 18 la 21a giornata di Serie A. I giallorossi ospitano il Verona all’Olimpico.

Assenze pesanti per i giallorossi, privi degli squalificati Mancini e Cristante. Si passa alla difesa a quattro con Spinazzola terzino sinistro, a destra Karsdorp, centrrali Llorente e il giovane Huijsen. Torna titolare anche Pellegrini, mezzala nel centrocampo con Paredes e Bove. Davanti Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Lukaku nel 4-3-2-1 che il tecnico ha deciso di disegnare la sua squadra.

In casa Verona, assenze pesantissimi, sia per il mercato che per squalifiche e infortuni. Ceduto Ngonge, il Verona perde anche gli squalificati Duda e Coppola oltre a Lazovic (che sconta il 2° turno di stop). Possibile trio di trequartisti con Mboula, Suslov e Saponara alle spalle di Djuric. Dietro torna titolare Dawidowicz, c’è Cabal al posto di Doig, anche lui al passo d’addio.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Bove; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara, Suslov, Mboula; Djuric. All. Baroni

