Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Verona

Domani alle 18.00 all’Olimpico si affrontano Roma e Hellas Verona.

Nove assenti per i giallorossi, con Zaniolo da valutare (più no che sì). Indisponibili sicuri Mkhitaryan e Shomurodov, oltre all’infortunato El Shaarawy. Accanto ad Abraham, dunque, spazio per Afena-Gyan. Probabile il ritorno dal primo minuto di Veretout e Cristante. In difesa Karsdorp, Maitland-Niles e Vina lottano per due maglie. Al centro Kumbulla con Smalling.

Scelte fatte per Tudor. L’unico ballottaggio è tra Depaoli e Faraoni.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Maitland Niles; Veretout, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. All. Mourinho

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

