Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Venezia

Alle 20.45 all’Olimpico c’è Roma-Venezia, una gara importante per entrambe le compagini.

Mourinho deve vincere a tutti i costi per avvicinare l’Europa in attesa della finale di Conference. Kumbulla rimpiazzerà lo squalificato Mancini nella retroguardia, mentre a centrocampo l’unico dubbio è tra Oliveira e Veretout, col primo favorito. Conferme sul trio d’attacco Pellegrini-Zaniolo dietro Abraham.

Soncin deve sperare in buone notizie da Empoli per giocarsi la partita con il Venezia ancora in A. In difesa stringerà i denti Ceccaroni, a cui saranno affiancati nella difesa a tre Svoboda e Caldara. In avanti Aramu parte davanti a Johnsen, mentre Cuisance è favorito su Kiyine.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Cuisance; Henry. All. Soncin.

FOTO: Instagram Roma