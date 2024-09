Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Venezia

Alle 15, la Roma ospita il Venezia all’Olimpico, dopo l’impegno di Europa League.

In casa Roma, recuperati Dybala e Celik. La Joya dovrebbe partire però dalla panchina. Juric rilancia sulla trequarti Soulé con Baldanzi alle spalle di Dovbyk. Pellegrini non è al meglio e va in panchina. Sulla destra conferma per Celik mentre sulla sinistra gioca El Shaarawy Nel trio difensivo con Mancini e Ndicka torna Angelino al posto di Hermoso.

In casa Venezia, Di Francesco dovrebbe confermare gli stessi 11 della scorsa giornata, dopo la prima vittoria in campionato contro il Genoa: giocano Oristanio (in vantaggio su Yeboah) e Busio alle spalle di Pohjanpalo. In mezzo al campo si rivede Nicolussi Caviglia dopo la squalifica in coppia con Andersen.. Dietro c’è ancora Haps insieme a Idzes e Svoboda

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Nicolussi Caviglia, Andersen, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

Foto: twitter Roma