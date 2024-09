Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Udinese

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Roma e Udinese per la quinta giornata di Serie A. Nel 3-4-2-1 dell’allenatore croato Hummels potrebbe debuttare al centro della difesa. Ballottaggio tra Pisilli e Cristante. Pellegrini e Dybala alle spalle di Dovbyk. In casa Udinese, invece, Kabasele potrebbe prendere il posto di Giannetti. Davanti confermato il tandem Lucca-Thauvin.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic

Foto: Instagram Roma