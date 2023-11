Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Udinese

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Roma e Udinese per la tredicesima giornata di Serie A. La Roma torna in campo e l’infermeria, al netto dei lungodegenti Abraham, Kumbulla e Smalling. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, mentre tra pali e difesa solo conferme con Rui Patricio, Mancini, Llorente e Ndicka. In attacco spazio ancora alla coppia Dybala-Lukaku. Renato Sanches – come annunciato dal tecnico in conferenza stampa – non andrà nemmeno in panchina. Potrebbe tornare Pellegrini nel 3-5-2, insieme a Paredes e Cristante, a completare il terzetto di centrocampo. Mister Gabriele Cioffi recupera lo squalificato Kabasele. Classico 3-5-2 quindi con Silvestri in porta, Nehuen Perez, Bijol e Kabasele in difesa. Sulle fasce Ebosele e Zemura. Walace in cabina di regia con Samardzic e uno tra Lovric e Payero a completare la linea. Coppia d’attacco formata da Pereyra e Success.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Paredes, Karsdorp; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Success. All. Cioffi

Foto: Twitter Roma