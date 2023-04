Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Udinese

La Roma ospita l’Udinese all’Olimpico nel posticipo della domenica sera. I giallorossi arrivano dal ko in Europa League e un po’ incerottati in attacco.

Fuori Dybala e Abraham, da valutare i tempi di recupero, di certo out per la gara con l’Udinese. Probabile 3-4-2-1 con Wijnaldum ed El Shaarawy dietro a Belotti. Possibile riposo anche per Pellegrini.

In casa Udinese tolte le due assenze di lungo corso (Ebousse e Deleufeu), Sottil ha ampia scelta. Possibile 3-5-2, con Success e Beto in avanti.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, El Shaarawy; Belotti.

Allenatore: Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Sottil.

Foto: Wikipedia