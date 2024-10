Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Torino

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Torino per la decima giornata di Serie A. Dopo la brutta sconfitta di Firenze, Juric dovrà fare a meno dello squalificato Hermoso, dunque possibile che Angelino arretri sulla linea a 3 difensiva. A sinistra favorito Zalewski, Kone e Baldanzi inseguono una maglia dal 1′. Vanoli dovrebbe ripartire dal tandem Adams-Sanabria. Dubbi tra difesa e mediana invece per il tecnico granata. Walukiewicz a tutta fascia non ha convinto. Possibile che l’ex Empoli torni dietro con Coco e Maripan. In mezzo occhio alla candidatura di Tameze



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk



TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Vojvoda, Vlasic, Ricci, Linetty, Lazaro; Adams, Sanabria

Foto: Instagram Roma