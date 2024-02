Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Torino

Alle 18.3o domani, sfida di alta classifica tra Roma e Torino, con in palio posti in Europa.

In casa Roma, conferma per Svilar, ormai il titolare tra i pali giallorossi. In difesa si rivedono Kristensen e Angelino sugli esterni, Mancini e Ndicka in mezzo. A centrocampo De Rossi non rinuncia a Cristante, che completerà il reparto con Paredes e Bove. In attacco Dybala ed El Sharawy ai lati di Lukaku, che si gioca però un posto con Azmoun, in ballottaggio con il belga.

In casa Torino, possibile 3-4-1-2, Juric dovrebbe confermare l’11 tipo. A centrocampo Ricci potrebbe prendere il posto di Ilic ed essere affiancato da Gineitis. In avanti conferma per Vlasic alle spalle della coppia Sanabria-Zapata.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3, probabile formazione): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2, probabile formazione): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Foto: twitter Roma